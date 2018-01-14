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В Челябинске в начале недели потеплеет до -6
14.01.2018 г. 16:17
Фото с сайта Gorodkirov.ru
Такую температуру обещают синоптики гидрометцентра России в понедельник. При этом предстоящей ночью ожидается -20 градусов. Днем 15 января будет без осадков, переменная облачность.
Относительно теплая погода продержится почти до конца рабочей недели. Во вторник днем обещают -7, в среду - -10, в четверг - -12. Днем в пятницу синоптики прогнозируют -14, а в субботу - -16. По ночам столбики термометров будут опускаться до 20-25 градусов ниже нуля, в ночь на субботу прогнозируют -27. Осадков в течение недели не ожидается.
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