Челябинец продал наркотики более чем на 17 млн рублей через интернет-магазин

Фото с сайта Fednews.ru

28-летний мужчина открыл счета в различных платежных системах, на которые поступали деньги от покупателей. "В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, обвиняемый, путем транзакций, используя сеть «Интернет», переводил деньги, полученные от продажи наркотических средств на другие счета, и в последующем их обналичивал", - сообщили в МВД России.



Обвиняемый легализовал более 17 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до семи лет.



Мужчина входил в группировку, которая занималась сбытом наркотиков. В отношении ее участников также расследуется уголовное дело. Задержанным предъявлено обвинение, они находятся под стражей. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы.

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