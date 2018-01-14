Мальчика, который ушел в школу и пропал, нашли в челябинском ТРК

Ребенка искали со среды, 10 января. Он утром ушел в школу в Металлургическом районе и пропал. В ночь на четверг мать обратилась с заявлением в полицию. В субботу, 13 января, мальчика нашли в ТРК "Родник". В отношении ребенка противоправных действий не совершалось.



Известно, что в 2015 году мальчик ненадолго убегал из дома.





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Все новости за 14.01.2018 г.»