Двое взрослых и 9-летний ребенок погибли при пожаре в Юрюзани

Фото с сайта News.puls51.ru

Частный дом вспыхнул ночью в субботу, 13 января. По предварительным данным, возгорание произошло со стороны котельной, пристроенной к дому.



Как сообщает avanpress.ru со ссылкой на отдел МВД по Катав-Ивановскому району, во время тушения были обнаружены тела троих человек. Погибли 36-летняя женщина, работавшая кухонным работником в детском саду, ранее была судима; ее 9-летняя дочь, которая жила с бабушкой в Трехгорном и приезжала к матери на выходные; 40-летний мужчина, он приходился погибшей женщине сожителем, ранее судим.



Как рассказали соседи, семья характеризовалась удовлетворительно. Проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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