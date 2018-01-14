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Двое взрослых и 9-летний ребенок погибли при пожаре в Юрюзани
14.01.2018 г. 10:52
Частный дом вспыхнул ночью в субботу, 13 января. По предварительным данным, возгорание произошло со стороны котельной, пристроенной к дому.
Как сообщает avanpress.ru со ссылкой на отдел МВД по Катав-Ивановскому району, во время тушения были обнаружены тела троих человек. Погибли 36-летняя женщина, работавшая кухонным работником в детском саду, ранее была судима; ее 9-летняя дочь, которая жила с бабушкой в Трехгорном и приезжала к матери на выходные; 40-летний мужчина, он приходился погибшей женщине сожителем, ранее судим.
Как рассказали соседи, семья характеризовалась удовлетворительно. Проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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