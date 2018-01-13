В Челябинской области на трассе М5 ВАЗ опрокинулся в кювет

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

В результате ДТП пострадали три человека. Авария произошла на 1657-м километре дороги Москва-Челябинск сегодня, 13 января, в 00:30. На большой скорости 23-летняя девушка, которая находилась за рулем автомобиля ВАЗ-27030, не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина опрокинулась.

Водителя и двух пассажиров госпитализировали с травмами, сообщили в группе "Управление ГИБДД по Челябинской области" в соцсети "ВКонтакте".

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

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