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В Челябинской области на трассе М5 ВАЗ опрокинулся в кювет
13.01.2018 г. 17:20
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
В результате ДТП пострадали три человека. Авария произошла на 1657-м километре дороги Москва-Челябинск сегодня, 13 января, в 00:30. На большой скорости 23-летняя девушка, которая находилась за рулем автомобиля ВАЗ-27030, не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина опрокинулась.
Водителя и двух пассажиров госпитализировали с травмами, сообщили в группе "Управление ГИБДД по Челябинской области" в соцсети "ВКонтакте".
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
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