В Металлургическом районе Челябинска вспыхнул склад с горючим

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Возгорание заметил охранник в районе четырех часов утра сегодня, 13 января, во время обхода территории. Он вызвал пожарных. Пламя охватило крышу производственного здания на улице Складская, 1. Внутри помещения находились емкости с горючими жидкостями.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска, пожару был присвоен третий номер сложности. Площадь возгорания составила около 1,5 тыс. квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 70 человек и 16 единиц техники. Спустя четыре часа огонь был потушен.

Фото: Пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области

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