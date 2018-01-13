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В Металлургическом районе Челябинска вспыхнул склад с горючим
13.01.2018 г. 11:36
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
Возгорание заметил охранник в районе четырех часов утра сегодня, 13 января, во время обхода территории. Он вызвал пожарных. Пламя охватило крышу производственного здания на улице Складская, 1. Внутри помещения находились емкости с горючими жидкостями.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска, пожару был присвоен третий номер сложности. Площадь возгорания составила около 1,5 тыс. квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 70 человек и 16 единиц техники. Спустя четыре часа огонь был потушен.
Фото: Пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области
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