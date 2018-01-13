В Копейске при обрушении здания заброшенной котельной погибли два человека

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

ЧП произошло в пятницу, 12 января, на территории шахты "Подозерная" в поселке Бажово. По предварительным данным, погибшие разбирали металлический каркас на металлолом, из-за чего рухнули верхние перекрытия и крыша здания. Площадь завала составила около 300-400 квадратных метров, а глубина — 2,5 метра.

На месте происшествия несколько часов работали спасатели. Всего в операции участвовали 136 человек и 38 единиц техники. В субботу утром аварийно-спасательные работы были завершены, сообщили в региональном управлении МЧС. Под завалами обнаружены двое погибших, мужчина и женщина. Их тела были извлечены и переданы сотрудникам полиции.

Фото: Пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области

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