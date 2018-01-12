Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить

Фото с сайта Academ.info

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 9 по 12 января 2018 года.



1. 9-летняя девочка получила перелом черепа, катаясь на тюбингах под Челябинском

Как рассказали родители, ребенка задел ногой спускавшийся следом мужчина. У пострадавшей перелом свода черепа и ушиб головного мозга. Все произошло вечером в понедельник, 8 января, на Лазурном. Девочка съезжала с горы вместе с подругой. После них запустили мужчину, которого перед этим сильно раскрутили, сообщила "Челябинскому эху" мать пострадавшей Анастасия Давыдова. Как предполагают родители, на скорости тот догнал детей и сбил ее дочь.

«Дети остались там внизу, она сразу потеряла там сознание, и мы не могли никак туда спуститься вниз, потому что нас туда не пускали. У них нет ни медиков, ни носилок, ни скорой помощи, вообще ничего нет. Когда я уже поняла, что ребенку плохо, потому что она упала в обморок, я начала кричать, говорю: позовите медиков, позовите кого-нибудь. Мне сказали, что никого нет. Я говорю: вызывайте скорую. Нам сказали: скорая сюда не приедет, езжайте сами», - рассказала женщина.

Фото с сайта Academ.info

Как сообщила Анастасия Давыдова, они с мужем на тюбинге подняли дочь наверх и сами отвезли в больницу. Она находится в отделении нейрохирургии, угрозы жизни нет, но предстоит продолжительное лечение. Родители винят в произошедшем человека, который запускает людей. В самом тюбинг-центре прокомментировали, что были готовы вызвать скорую: машину из Миасского пришлось бы ждать, и родители отказались. Там также добавили, что ребенок шел самостоятельно.

«Ребенок жаловался, что голова кружится, я предложил нашатырь, они согласились, я им дал нашатырь с собой, они сказали, что поехали в больницу, я взял у него телефон, позвонил ему в 21:10 где-то, он сказал, что ему некогда разговаривать и бросил трубку. Больше пока что я ничего не знаю. Вот произошло столкновение, ребенок идет сам при мне, потом они привозят его в больницу. Я тоже не знаю, что с ребенком произошло и в дороге, и еще где-то. И им надо было тогда дождаться скорую там на месте. Сейчас вот как они на меня эту вину хотят переложить?» - рассказали в центре.

В тюбинг-центре также сообщили, что будут разбираться в ситуации. И добавили: в правилах прописано, что катание на тюбингах сопряжено с опасностью, и ответственность за детей на горке несут родители. В свою очередь организаторы делают все возможное для избежания данных ситуаций, подчеркнули в тюбинг-центре. Там также признали, что носилок действительно нет, но в пункте выдачи санок-ватрушек есть аптечки и медикаменты, а сотрудники могут оказать первую помощь.

В четверг, 11 января, стало известно, что после травмирования ребенка в тюбинг-центре следователи возбудили уголовное дело. Статья - сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.



2. Челябинцы оставляют подписи за кандидатов в президенты и сами выдвигаются на выборы



Центризбирком отказал в регистрации еще одному кандидату в президенты из Челябинска. Речь идет о 46-летнем представителе общероссийского общественного движения «Социальная справедливость России» Викторе Черепнине. Как сообщается на официальном сайте ЦИК, отказ связан с невыполнением предусмотренных законом требований и отсутствием необходимых документов. Ранее ЦИК отказал в регистрации челябинскому бизнесмену Андрею Яцуну. Причиной также были названы отсутствие ряда документов и невыполнение требований закона.

На этой неделе стало известно, что штаб кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина на Южном Урале возглавил Игорь Егоров. Он является первым секретарем обкома регионального отделения партии. Первое заседание штаба состоялось во вторник, 9 января. Как сообщил корреспонденту «Челябинского эха» Игорь Егоров, на встрече они обсудили агитационную работу, набор наблюдателей на избирательные участки и взаимодействие с волонтерами.

В регионе также продолжается сбор подписей за кандидатов в президенты. 2,5 тыс. собрано в поддержку кандидата от "Яблока" Григория Явлинского. Именно не более чем столько должно приходиться на один субъект федерации (всего 100 тыс.). Тем менее этот процесс на Южном Урале продолжится, как объяснили представители партии, для того, чтобы увеличить базу сторонников партии и кандидата.

Фото с сайта vnd12.ru

Более 1,5 тыс. подписей собрали южноуральские сторонники Владимира Путина. Всего активисты планируют собрать 8-10 тыс. подписей до 25 января (по закону Владимиру Путину как самовыдвиженцу нужно собрать 300 тыс. подписей). Некоторые волонтеры ходят с бланками по квартирам. Также в ближайшее время будет представлен состав штаба Владимира Путина в Челябинске, руководить которым будут несколько человек. Одним из начальников, скорее всего, станет сопредседатель регионального отделения ОНФ Олег Лукин.

В поддержку Ксении Собчак собрано более 1200 подписей. Как рассказали в челябинском представительстве штаба кандидата "против всех", за Собчак готовы голосовать пенсионеры с высшим образованием - они массово приходят, чтобы поставить подписи. В штабе отказались от поквартирного обхода в пользу мест массового скопления людей - горожане неохотно открывают двери.

Фонд "Петербургская политика" на этой неделе опубликовал исследование, в котором представил прогнозную явку на президентские выборы. Для Челябинской области она составила 47% (по логике соотношения выборов 2007 и 2008 гг.). «Прогноз явки рассчитан по формуле "Явка на выборах в Госдуму-2016 x Явка на выборах президента 2012 (или 2008) / явка на выборах в Госдуму 2011 (или 2007)" – то есть исходит из сохранения примерной пропорции явки президентских и парламентских выборов в рамках одного цикла», - сообщили в фонде.

Согласно докладу, самая высокая активность на выборах (100%) возможна в Тюменской области, республике Тыва и Дагестане. Самая низкая - в Астраханской области, Санкт-Петербурге и в Москве (33% и ниже). В целом по России - 51,96%.

3. Строительство ВСМ до Пекина планируют начать с участка Челябинск - Екатеринбург



Ранее предполагалось, что процесс стартует с центральной части России. Как сообщает газета "Ведомости", заявка на ВСМ Москва – Казань в правительство пока не поступила. Зато поступила частная концессионная инициатива от властей Челябинской и Свердловской областей. Они предложили первым построить участок ВСМ от Екатеринбурга до столицы Южного Урала.

По информации издания, строительство ВСМ на участке Екатеринбург – Челябинск поддерживает минтранс. Заявка подкреплена намерениями группы ЧТПЗ, инвестгруппы «РВМ капитал» и другими компаниями вложить деньги. Стоимость работ - 360 млрд рублей. Половину инвесторы заплатят сами и возьмут в кредит, а другую хотят получить как капитальный грант из бюджета. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 км/ч и преодолевать расстояние между центрами Челябинска и Екатеринбурга за 1 час 10 минут (сейчас уходит 3,5 часа, автобусом – 5).

Фото с сайта Zelenodolsk.ru

Как сообщается в телеграм-канале "Молнии Дубровского", появятся четыре промежуточных станции - в Снежинске, Сысерти и возле аэропортов обоих городов. Инфраструктура не только позволит организовать транзитное движение скоростных составов от Челябинска до Нижнего Тагила, Тюмени, но и запустить ночные высокоскоростные поезда до Москвы. Расстояние около 2 тыс. километров поезда, двигающиеся с заявленной скоростью 300 км/ч, смогут преодолеть за 8-10 часов, то есть всего за одну ночь.

Точный период запуска таких составов не известен. Но сегодня авиасообщение из Челябинска до Москвы вполне доступно по цене. Билеты на самолет стоят от 2 тыс. рублей. В то время как билет на поезд в плацкартный вагон стоит от 1 тыс. 900 рублей, а в купейный от 3 тыс. рублей.

4. Более 70% челябинцев недовольны работой городских властей



Только 29% полностью или в основном согласны с тем, что мэрия делает многое для благополучия жителей. Такие данные в ходе исследования получили специалисты Финансового университета при правительстве России. Рейтинг они составили в рамках проекта "Качество жизни в городах России".

Фото с сайта cheladmin.ru

В целом по стране 52% опрошенных считают, что местные власти много делают для благополучия их городов. Выше всего работу чиновников оценивают жители Грозного, там довольных 95%. Близко к столице Чечни по этому показателю находятся Тюмень и Севастополь. Челябинск оказался здесь аутсайдером. В городе лишь 29% жителей довольны деятельностью чиновников. Хуже дела обстоят только в Волгограде и Махачкале. В этих городах положительно работу властей оценивают 27% и 25% опрошенных соответственно.



5. «Персонально ваш». Новая программа в новом году на «Челябинском эхе»



С 12 января радиостанция «Челябинское эхо» запустила новый проект – «Персонально ваш». Здесь будет все: от обсуждения главных событий недели до перехода на личности. Ведущие – гендиректор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев и журналист Александр Полозов – в прямом эфире будут задавать гостям острые вопросы.

В пятницу, 12 января, гостем программы стал руководитель представительства штаба Ксении Собчак в Челябинске Эрнест Лукманов.

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