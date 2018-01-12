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В Челябинске третьи сутки разыскивают ребенка, который пропал по пути в школу
12.01.2018 г. 16:46
Ранее Иван Шальнов убегал ненадолго из дома в 2015 году. Мальчик 2004 года рождения ушел в школу в Металлургическом районе в среду, 10 января. В ночь на четверг мать ребенка обратилась с заявлением в полицию.
Приметы мальчика: рост 156 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения Иван Шальнов был одет в черную шапку с серой полоской, темно-синюю куртку с бело-желтыми вставками, синие джинсы и черную обувь. С собой у мальчика была черная сумка на длинном ремне.
Информацию о местонахождении школьника просят сообщать в дежурную часть полиции по Металлургическому району по телефону 735-20-03.
Фото: УМВД по Челябинску
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