В Сосновском районе коммерсанты незаконно вырубили тысячу деревьев

Фото с сайта komiinform.ru

Бизнесмены смогли вывезти только часть сосен. Остальные бросили вдоль дороги. Активная вырубка молодых сосен началась в ноябре 2017 года. По словам жителей поселка Солнечный, лес выпиливали начисто, а не выборочно. Выяснилось, что инициатива принадлежала местному предпринимателю. Он планировал продавать деревья в городах Челябинской области накануне Нового года. Однако документов, разрешающих вырубку леса, у бизнесмена не было. Тогда ему запретили вывозить деревья. В итоге около тысячи вырубленных сосен остались лежать вдоль дороги, сообщил руководитель эко-движения «Время Че» Феликс Панов.

«Там очень серьезнейший ущерб. Дело в том, что территория порядка трех гектаров просто выкошена под корень. Это молодые сосны. И все это сложено и никуда не вывезено. Это очень серьезнейший объем, который подразумевает под собой уголовную ответственность вплоть до пяти лет именно уголовной ответственности и до пяти миллионов рублей штрафа в дополнении. Вот эти елочки, вот эти сосны то есть, они предназначались для продажи на елочных базарах Челябинска под Новый год», — прокомментировал Феликс Панов.

В ближайшее время общественники отправят в прокуратуру и управление МВД обращения с просьбой обратить внимание на эту ситуацию и наказать виновных.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 12.01.2018 г.»