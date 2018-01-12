В Миассе мужчина упал с балкона 14-го этажа

Фото с сайта lavnes.ru

Это случилось в четверг, 11 декабря, в доме по улице Степана Разина. О происшествии сообщили участники сообщества «Инцидент Миасс» в соцсети «Вконтакте». По их словам, мужчина разбился насмерть. Сообщается, что ему было 47 лет. Со слов свидетелей, после падения от лица мужчины ничего не осталось. СК проводит доследственную проверку по факту случившегося.

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