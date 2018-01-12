В Челябинске падают цены на офисную недвижимость

Фото с сайта biznes-v-shvejtsarii.ru

В данный момент организациям выгоднее приобретать помещения, чем их арендовать. Об этом корреспонденту "Челябинского эха" сообщил директор компании "IBC Недвижимость" Станислав Ахмедзянов. По его словам, небольшие площади для офисов продаются по 22-24 тыс. рублей за квадратный метр. Также в городе известны случаи покупки помещений данного вида по цене 12 тыс. рублей за квадратный метр. Станислав Ахмедзянов отметил, что с такими ценами на рынке выгоднее брать кредит на покупку офисной недвижимости, чем брать площадь в аренду.

«Собственники, желающие продать свои офисные площади по ценам 40 и более тысяч рублей за квадратный метр, потерпят фиаско, потому что им просто придется подождать на рынке и скидывать еще больше, так как цена потихонечку идет вниз. Предложение явно больше, чем спрос. При нынешних ценах приобретение офисов гораздо выгоднее, чем съем в аренду. Чтобы не работать в квартире, люди покупают кабинет. Кабинет людям обходится в 300-600 тыс. Если взять на это кредит, то получается дешевле, чем аренда. Это очень живая часть рынка. Рынок офисной недвижимости, наверное, впервые имеет такую высокую плотность сделок с 2009 года», — рассказал Станислав Ахмедзянов.

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