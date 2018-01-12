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X5 Retail Group готова возместить пенсионерке из Челябинска ущерб за сломанное бедро и плечо
12.01.2018 г. 16:17
Сегодня, 12 января, в компании сообщили, что началась внутренняя проверка инцидента. В случае подтверждения факта причинения ущерба X5 Retail Group будет готова возместить все затраты, урегулировать нематериальный ущерб, говорится в официальном комментарии.
Как сообщало ранее "Челябинское эхо", автоматические двери в одном из супермаркетов сети в Челябинске травмировали женщину. Пенсионерка лечилась за свой счет, в дело вмешалась прокуратура, которая потребовала через суд взыскать с магазина более полумиллиона рублей.
В супермаркете заверили, что посетительнице после ЧП была оказана первая медицинская помощь, вызвана скорая. Как пояснили в компании, с момента госпитализации и до настоящего времени ни пострадавшая, ни ее представители к ним не обращались.
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