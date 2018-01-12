В Челябинске откроют региональное отделение партии Алексея Навального

Фото с сайта Kirovnet.ru

О намерении создать такую политическую платформу известный оппозиционер заявил в четверг, 11 января. Как сообщил корреспонденту «Челябинского эха» координатор штаба Алексей Табалов в Челябинске, до конца января они намерены провести собрание по выдвижению делегатов на учредительный съезд.

«Мы должны избрать двух делегатов на учредительный съезд. После проведения съезда, где будет учреждена партия, будет определено ее название и выбран руководящий орган, будет принято решение о создании региональных отделений, процесс пойдет уже в регионах. Мы будем здесь создавать региональное отделение, будем принимать в него членов партии и будем выбирать руководящий орган, после чего будем проходить государственную регистрацию», - сообщил координатор штаба Навального в Челябинске Алексей Табалов.

По словам Алексея Табалова, учредительный съезд в Москве запланирован на 3 марта. К июню сторонники Навального хотят уже зарегистрировать партию, чтобы осенью она могла участвовать в выборах.

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