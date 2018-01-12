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Итоги недели с Эрнестом Лукмановым
12.01.2018 г. 12:48
Фото с сайта sobchakprotivvseh.ru
Сегодня, 12 января, обсуждаем главные события первой рабочей недели 2018 года и предстоящие выборы президента с руководителем представительства штаба Ксении Собчак в Челябинске, политологом Эрнестом Лукмановым.
Прямой эфир в 18:05. Телефон 269-97-78. Оставить вопрос для эфира можно на нашем сайте.
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