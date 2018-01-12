Итоги недели с Эрнестом Лукмановым

Фото с сайта sobchakprotivvseh.ru

Сегодня, 12 января, обсуждаем главные события первой рабочей недели 2018 года и предстоящие выборы президента с руководителем представительства штаба Ксении Собчак в Челябинске, политологом Эрнестом Лукмановым.

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