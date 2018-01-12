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Персонально ваш
Разбор полетов
Ксения Собчак пообщается со своим сторонниками в Челябинске в ходе прямой линии 16 января
12.01.2018 г. 12:45
Скриншот с сайта youtube.com / Ксения Собчак
В этот же день трансляция пройдет в Тюмени, Вологде, Ульяновске и Чебоксарах. В столице Южного Урала представительство штаба кандидата «против всех» открылось в декабре 2017 года, его возглавил Эрнест Лукманов.
Сегодня, 12 января, в прямом эфире «Челябинского эха» в программе «Персонально ваш» Эрнест Лукманов ответит на вопросы челябинцев. Начало программы в 18:05.
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