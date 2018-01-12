В Челябинске судебный пристав представился покупателем, чтобы арестовать автомобиль за долги

Фото: Пресс-служба УФССП Челябинской области

Машину владелица-должница ранее продала перекупщику за 960 тыс. рублей. Новый владелец Toyota Land Cruser 2011 года выпуска выставил автомобиль на продажу за 1,2 млн рублей.

Арест был наложен на машину за долги хозяйки по кредиту в конце декабря 2017 года. Судебный пристав обнаружил объявление о продаже залогового автомобиля в интернете. На встрече с перекупщиком пристав представился и предъявил документы, а также постановление о возбуждении исполнительного производства. Испуганный продавец заблокировал машину изнутри, заявив, что не отдаст внедорожник. На мужчину составили протокол. После этого перекупщик передал приставам ключи и документы на машину. До конца дня мужчина безуспешно пытался вернуть автомобиль с помощью многочисленных телефонных звонков в региональное управление ФСПП. Кроме того, перекупщик доложил о действиях приставов в отдел противодействия коррупции, сообщили в пресс-службе ведомства.

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