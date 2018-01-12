Челябинец заплатил интернет-мошеннику 37 тыс. рублей за кирпичи, старую куртку и ржавое колесо

Фото с сайта 74.мвд.рф

Мужчина заказал у продавца респираторные маски, вместо которых получил посылку с мусором. Объявление о продаже фильтров для защиты органов дыхания челябинец нашел в интернете. Он связался с владельцем партии и оформил заказ. Деньги были переведены на счет продавца после того, как он передал покупателю трек-код для отслеживания перемещения товара. Когда мужчина получил посылку, он обнаружил в ней два кирпича, старую куртку и ржавое колесо.

Челябинец обратился в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Карелии, сообщили в пресс-службе управления МВД по республике. Возбуждено уголовное дело.

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