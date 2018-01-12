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Синоптики обещают Челябинской области аномально теплый март
12.01.2018 г. 12:19
Фото с сайта www.infpol.ru
Температура воздуха в регионе поднимется выше средних многолетних значений. Такой прогноз дает Гидрометцентр. Теплый март ожидается в большинстве регионов России. Ниже нормы средняя температура установится на Чукотке и в некоторых областях азиатской части страны. Также синоптики прогнозируют теплый январь, однако в большинстве регионов ожидается избыток осадков.
"Все климатические модели показывают, что ближайшие сто лет, безусловно, климат будет теплеть", - цитирует "Российская газета" директора гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, зимой стоит погода, которая соответствует октябрю или апрелю. Эксперты объясняют это глобальным потеплением.
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