Более половины южноуральцев считают 2017 год удачным

Фото с сайта cheladmin.ru

Позитивную оценку чаще давали люди в возрасте от 18 до 30 лет и горожане со средним уровнем достатка. Такие данные в ходе опроса получили социологи лаборатории прикладной политологии челябинского филиала Президентской академии.

Треть респондентов (33%) охарактеризовала прошедший год как хороший, более 24% назвали его «скорее хорошим». Но с ростом оптимистов стало больше и пессимистов: в 2016 году их было почти 34%, в 2017-м оказалось свыше 38%. За год на 12,5% выросло количество людей, которые отметили 2017 год как плохой. Такой ответ дают преимущественно челябинцы старше 50 лет, с общим средним, специальным и неполным высшим образованием, по социальному положению - неработающие пенсионеры.

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