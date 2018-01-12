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В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за слива ртути в реку Миасс
12.01.2018 г. 12:14
Расследование проводится по статье о нарушении правил обращения экологически опасных отходов. Фигурантов дела пока не разглашают.
Ранее за сброс вредных веществ в реку Миасс был оштрафован челябинский металлургический комбинат. Росприроднадзор установил, что в течение года в водоем регулярно попадали высокие концентрации ртути, цинка и марганца. Так, по данным Znak.com, на Каштакском спуске было обнаружено превышение в 265 ПДК. Участок реки, в который сбрасывали вредные вещества, проходит по территории нескольких садовых товариществ.
В результате рассмотрения этого дела Металлургический районный суд наложил на предприятие штраф в 100 тыс. рублей. Предприятие признали виновным в нарушении правил водопользования. ЧМК подал жалобу на постановление суда. Представители предприятия сам факт сброса сточных вод сверх нормативов не оспаривали, но в защиту репутации утверждали, что ртуть в производстве в принципе не используется.
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