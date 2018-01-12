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Рекрутеры заявили, что средний заработок в Челябинске составляет 38 тыс. рублей
12.01.2018 г. 12:02
Такие данные специалисты компании HeadHunter получили в ходе анализа предложений от работодателей. На основе этого был составлен рейтинг городов-миллионников с самой высокой зарплатой. Челябинск замкнул топ-10. Впереди него оказались Самара, Красноярск, Ростов-на-Дону, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Владимир, Санкт-Петербург и Москва.
Так, средняя зарплата в Перми составляет порядка 40 тыс. рублей, в Екатеринбурге – более 42 тыс., свыше 55 тыс. руб. в Санкт-Петербурге и более 82 тыс. в Москве. Аналитики проекта изучили данные от 750 работодателей, которые ежеквартально вносились в онлайн-систему на протяжении 2017 года. Речь идет о средней заработной плате работников уровня «специалист» и «ведущий специалист».
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