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Россельхознадзор запретил ввозить в Челябинск химеру
12.01.2018 г. 12:00
Фото с сайта www.rsn-chel.ru
Партию свежемороженой рыбы без ветеринарных сопроводительных документов сотрудники ведомства обнаружили в вагоне на станции Челябинск-Главный ЮУЖД. В ходе проверки выяснилось, что продукция произведена в Новой Зеландии, но документов, подтверждающих, что она безопасна, нет. В ведомстве не сообщают, что будут делать с тонной экзотической рыбы. Пока груз передан на хранение, а в отношении владельца возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области.
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