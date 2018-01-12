Россельхознадзор запретил ввозить в Челябинск химеру

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Партию свежемороженой рыбы без ветеринарных сопроводительных документов сотрудники ведомства обнаружили в вагоне на станции Челябинск-Главный ЮУЖД. В ходе проверки выяснилось, что продукция произведена в Новой Зеландии, но документов, подтверждающих, что она безопасна, нет. В ведомстве не сообщают, что будут делать с тонной экзотической рыбы. Пока груз передан на хранение, а в отношении владельца возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области.

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Все новости за 12.01.2018 г.»