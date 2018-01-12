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«Мечел-Кокс» оштрафовали на 200 тыс. рублей
12.01.2018 г. 10:23
Фото с сайта www.mechel.ru
Ростехнадзор выявил у предприятия 69 нарушений, связанных с промышленной безопасностью. Выяснилось, опасные производственные помещения не оборудованы автоматическими системами управления, разрушена кирпичная кладка стенки на складе сырого бензола, паропровод не имеет дренажа для слива воды. Кроме того, на предприятии отсутствует организованное место для хранения средств защиты.
По результатам плановой проверки, которая проводилась с 11 по 22 декабря 2017 года, заводу выдали предписание об устранении нарушений. Также предприятию выписали штраф в размере 200 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора.
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