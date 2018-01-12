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В Челябинской области подростки потушили снегом Вечный огонь
12.01.2018 г. 10:21
Фото с сайта tv21.ru
Это произошло вечером в среду, 10 января, в Коркино. Судя по записям с камер наблюдения, двое подростков забросали городской мемориал снегом и скрылись. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются личности хулиганов.
Это не первый случай, когда в Коркино гаснет пламя мемориала. В сентябре 2016-го двое школьников из любопытства потушили Вечный огонь, накрыв отверстие трубы пластиковой бутылкой.
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