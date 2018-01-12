Жительница Магнитогорска упала с 20-метровой скалы в Грузии

Фото с сайта irkutsk.news

Женщину с многочисленными переломами и ушибом легкого госпитализировали в местную больницу. Несчастный случай произошел 3 января. 30-летняя женщина во время отдыха в Грузии упала с отвесной 20-метровой скалы. Сейчас пострадавшая дышит с помощью специального кислородного аппарата. По словам врачей, восстановление займет от двух до четырех месяцев. Клиника выставила женщине счет на пять тысяч долларов.

Транспортировать жительницу Магнитогорска на родину можно только лежа в сопровождении медицинского специалиста. Об этом на своей страничке в социальной сети "Вконтакте" сообщила сестра пострадавшей туристки Надежда Кириллова.

"Стоимость транспортировки от 6 800$. Посольство РФ нам в помощи отказало. Страховки нет", — пишет она.

Ранее еще одна туристка из Челябинской области пострадала во время отдыха за границей. Женщина впала в кому после падения с велосипеда в Таиланде в октябре 2017 года. В конце ноября пострадавшую за счет средств областного бюджета спецбортом доставили в Челябинск.

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Все новости за 12.01.2018 г.»