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Две челябинки, пытавшиеся продать ребенка в сексуальное рабство за 1,5 млн рублей, задержаны в Москве
12.01.2018 г. 08:59
Фото с сайта vestikavkaza.ru
По факту торговли малолетней следственные органы Московского межрегионального СУ на транспорте возбудили уголовное дело. Двух уроженок Челябинска задержали в столичном ресторане 10 января при попытке продать 13-летнюю девочку человеку, работавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Как только они получили 1,5 млн рублей, челябинок тут же задержали.
Женщины свою вину признали частично. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, сообщили в ведомстве. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
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