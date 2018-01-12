Две челябинки, пытавшиеся продать ребенка в сексуальное рабство за 1,5 млн рублей, задержаны в Москве

Фото с сайта vestikavkaza.ru

По факту торговли малолетней следственные органы Московского межрегионального СУ на транспорте возбудили уголовное дело. Двух уроженок Челябинска задержали в столичном ресторане 10 января при попытке продать 13-летнюю девочку человеку, работавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Как только они получили 1,5 млн рублей, челябинок тут же задержали.

Женщины свою вину признали частично. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, сообщили в ведомстве. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 12.01.2018 г.»