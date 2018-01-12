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На Ленинградском мосту Mercedes протаранил столб и опрокинулся
12.01.2018 г. 08:54
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
Водитель, который, по предварительным данным, был пьян, и пассажир получили травмы и находятся в больнице. Авария произошла сегодня, 12 января, около двух часов ночи. На Ленинградском мосту по проспекту Победы мужчина 1991 года рождения на Mercedes S500 врезался в столб. После чего машина опрокинулась. Автомобиль сильно искорежило и буквально погнуло пополам.
Как сообщили в управлении МВД по Челябинской области, у водителя были признаки алкогольного опьянения.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / vk.com
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