На Ленинградском мосту Mercedes протаранил столб и опрокинулся

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

Водитель, который, по предварительным данным, был пьян, и пассажир получили травмы и находятся в больнице. Авария произошла сегодня, 12 января, около двух часов ночи. На Ленинградском мосту по проспекту Победы мужчина 1991 года рождения на Mercedes S500 врезался в столб. После чего машина опрокинулась. Автомобиль сильно искорежило и буквально погнуло пополам.

Как сообщили в управлении МВД по Челябинской области, у водителя были признаки алкогольного опьянения.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / vk.com

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