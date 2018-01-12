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Разбор полетов
В Челябинске стала заметна радикальная обрезка деревьев на городских улицах
12.01.2018 г. 08:21
Фото с сайта gornovosti.ru
Там, где летом шумели пышные кроны, теперь высятся малопривлекательные пеньки. Идет ли это на пользу растениям и не потеряет ли и без того экологически проблемный город остатки зеленых насаждений? Говорим об этом сегодня в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.
Гости в студии: соучредитель экологической организации «Сделаем!» Ярослав Магазов и директор ботанического сада Челябинского госуниверситета Вера Меркер.
Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
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