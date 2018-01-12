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Челябинцы смогут добраться до Москвы на поезде за ночь
12.01.2018 г. 08:14
Такая перспектива появилась в связи с реализацией проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва – Пекин. По планам в рамках федерального проекта будет построен участок Челябинск - Екатеринбург. Как сообщается в телеграм-канале "Молнии Дубровского", инфраструктура позволит также запустить высокоскоростные поезда до Нижнего Тагила, Тюмени и ночные скоростные составы до Москвы. Расстояние около 2 тыс. километров поезда, двигающиеся с заявленной скоростью 300 км/ч, смогут преодолеть за 8-10 часов, то есть всего за одну ночь.
Точный период запуска таких составов не известен. Но сегодня авиасообщение из Челябинска до Москвы вполне доступно по цене. Билеты на самолет стоят от 2 тыс. рублей. В то время как билет на поезд в плацкартный вагон стоит от 1 тыс. 900 рублей, а в купейный от 3 тыс. рублей.
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