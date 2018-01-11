«Персонально ваш». Новая программа в новом году на «Челябинском эхе»

С 12 января радиостанция «Челябинское эхо» запускает новый проект – «Персонально ваш». Здесь будет все: от обсуждения главных событий недели до перехода на личности. Ведущие – гендиректор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев и журналист Александр Полозов – в прямом эфире будут задавать гостям острые вопросы.

В пятницу, 12 января, в студию придет руководитель представительства штаба Ксении Собчак в Челябинске Эрнест Лукманов. Начало в 18:05. Оставить вопросы вы сможете на нашем сайте. Телефон прямого эфира - 269-97-78.

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