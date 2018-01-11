Челябинск
- -24 ... -26 C°
- -22 ... -24 C°
- 56.8734р. - 0.1729
- 67.8841р. - 0.3262
Разбор полетов
«Персонально ваш». Новая программа в новом году на «Челябинском эхе»
11.01.2018 г. 16:53
С 12 января радиостанция «Челябинское эхо» запускает новый проект – «Персонально ваш». Здесь будет все: от обсуждения главных событий недели до перехода на личности. Ведущие – гендиректор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев и журналист Александр Полозов – в прямом эфире будут задавать гостям острые вопросы.
В пятницу, 12 января, в студию придет руководитель представительства штаба Ксении Собчак в Челябинске Эрнест Лукманов. Начало в 18:05. Оставить вопросы вы сможете на нашем сайте. Телефон прямого эфира - 269-97-78.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 01.06.2017 г. Известные челябинские телеведущие рассказали о своих детях
- 27.04.2017 г. Город в движении: танцевальный апгрейд Челябинска
- 24.04.2017 г. «Весенний UrbanDance» пройдет в Челябинске
- 17.04.2017 г. Краеведы, рестораторы и журналисты Челябинска построили город из скворечников в челябинском бору
- 04.04.2017 г. Челябинск — мегаполис для людей в кедах, наушниках и с амбициями