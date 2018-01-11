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Южноуральский IT-технопарк стал региональным оператором «Сколково»
11.01.2018 г. 16:19
Фото с сайта gubernator74.ru
Между парком и фондом подписано соответствующее соглашение. Оно поможет расширить возможности по поддержке региональных компаний. Так, областным резидентам будут содействовать в привлечении инвестиций и помогать во встраивании в крупный бизнес.
"Получение статуса – это сокращение расстояния до возможностей, которые «Сколково» может дать технологическим предпринимателям региона", – отметил инвестор IT-Парка Максим Судаков.
Аналогичные соглашения с фондом также заключили технопарки в Екатеринбурге и Новосибирске.
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