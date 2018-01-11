Сторонники Григория Явлинского в Челябинске первыми собрали 2,5 тыс. подписей

Фото с сайта vot69.ru

Он выдвигается в качестве кандидата в президенты от непарламентской партии, поэтому его штабистам необходимо было заручиться поддержкой избирателей. Как сообщили в штабе Явлинского, сбор подписей в Челябинской области продолжится, чтобы увеличить базу сторонников партии и кандидата.

Всего в регионах собрали 2/3 необходимых подписей — более 67 тыс. из необходимых для передачи в ЦИК 105 тыс.. Документы должны быть переданы в Центризбирком не позднее 31 января. Затем ЦИК отберет для проверки не менее 20% подписей. У комиссии будет 10 дней на проверку подписных листов. Если доля брака не превысит 5%, то кандидат сможет принять участие в выборах президента России, которые пройдут 18 марта.

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