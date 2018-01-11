В центре Челябинска украли фонари, освещающие двор

Фото с сайта vestnik-lesnoy.ru

Неизвестные срезали электрические провода и забрали светильники. Это произошло в одном из дворов, расположенном в районе площади Революции. "Вчера вечером фонари еще были, а утром вышел из дома — висят провода", — цитирует Znak.com жильца одного из домов, известного юриста Алексея Суздалова.

Также он сообщил, что фонари в их дворе срезают не впервые. По факту кражи электрических светильников полиция начала проверку.

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