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В центре Челябинска украли фонари, освещающие двор
11.01.2018 г. 16:14
Фото с сайта vestnik-lesnoy.ru
Неизвестные срезали электрические провода и забрали светильники. Это произошло в одном из дворов, расположенном в районе площади Революции. "Вчера вечером фонари еще были, а утром вышел из дома — висят провода", — цитирует Znak.com жильца одного из домов, известного юриста Алексея Суздалова.
Также он сообщил, что фонари в их дворе срезают не впервые. По факту кражи электрических светильников полиция начала проверку.
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