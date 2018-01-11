В одном из супермаркетов Челябинска автоматические двери сломали пенсионерке бедро и плечо

Фото с сайта archfacade.ru

Прокуратура требует взыскать с магазина более 500 тыс. рублей. Инцидент произошел в августе 2017 года в Курчатовском районе. 77-летнюю женщину сбила автоматическая дверь. В добровольном порядке возмещать вред здоровью супермаркет отказался.

Пенсионерке пришлось пользоваться услугами сиделки. Лекарства она также покупала за свой счет. Прокуратура обратилась в суд с иском к компании "Агроторг", требуя взыскать с супермаркета около 539 тыс. рублей в пользу пожилой женщины.

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Все новости за 11.01.2018 г.»