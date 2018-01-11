На одном из заводов Челябинска на рабочего напал голубь

Скриншот с сайта youtube.com / Александр Веденьков

Это произошло в ночь на четверг, 11 января. Когда прилетела птица, мужчина стоял у станка. Рабочий отломил для голубя несколько кусочков хлеба. Однако птицу привлекла рука мужчины. Голубь набросился на нее и вцепился клювом. Рабочего спасла перчатка, которая была надета на руку. Через несколько секунд голубь перестал бороться и улетел.

Видео: Александр Веденьков / youtube.com

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