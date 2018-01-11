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После травмирования ребенка в тюбинг-центре под Челябинском следователи возбудили уголовное дело
11.01.2018 г. 16:04
Статья - сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Мать 9-летней девочки, получившей перелом черепа на тюбинговой трассе в Лазурном, сообщила об этом на своей странице в Facebook.
"Приезжал следователь, они изъяли видео с камер наблюдения, где подтвердилось нарушение техники безопасности при запуске катающихся", - поделилась Анастасия Давыдова.
Девочка пострадала, катаясь на тюбингах вечером 8 января. Как рассказали родители, ребенка задел ногой спускавшийся следом мужчина. У школьницы перелом свода черепа и ушиб головного мозга. По мнению родителей, в происшедшем виновата администрация центра, так при катании на тюбингах не были соблюдены меры безопасности.
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