После травмирования ребенка в тюбинг-центре под Челябинском следователи возбудили уголовное дело

Фото с сайта Academ.info

Статья - сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Мать 9-летней девочки, получившей перелом черепа на тюбинговой трассе в Лазурном, сообщила об этом на своей странице в Facebook.

"Приезжал следователь, они изъяли видео с камер наблюдения, где подтвердилось нарушение техники безопасности при запуске катающихся", - поделилась Анастасия Давыдова.

Девочка пострадала, катаясь на тюбингах вечером 8 января. Как рассказали родители, ребенка задел ногой спускавшийся следом мужчина. У школьницы перелом свода черепа и ушиб головного мозга. По мнению родителей, в происшедшем виновата администрация центра, так при катании на тюбингах не были соблюдены меры безопасности.

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