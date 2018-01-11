В Златоусте будут производить одноразовые медицинские шприцы

Фото с сайта ntsk.ru

Инвестиционный проект предложила реализовать компания «АЛМА «Медицинские системы». Осуществить задуманное она планирует в три этапа. Сначала - построить комплекс для производства одноразовых медицинских шприцев. Это обойдется инвесторам в 300 млн рублей. В городе будет создано более 150 рабочих мест.

В 2020 – 2021 годах компания намерена построить центр радиационной стерилизации медизделий и запустить производство игл для одноразовых шприцев. Предполагаемые инвестиции составят около 400 млн руб. На новых производствах будет создано еще 80 рабочих мест. Инвестпроект поддержал губернатор Борис Дубровский.

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Все новости за 11.01.2018 г.»