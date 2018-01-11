Челябинская область вошла в десятку регионов-лидеров по сбору страховых премий

Их общая сумма за январь-сентябрь прошлого года превысила 12 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года сборы, страховщиков на Южном Урале увеличились на 1,3%. В пятерку лидеров по объему премий вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край. Челябинская область замкнула десятку рейтинга. Всего на первые десять регионов пришлось 73% от общего объема премий, который составил более 960 млрд рублей. Свыше половины средств из этой суммы было собрано в Москве. Столичные страховщики получили около 500 млрд рублей, сообщили в союзе страховщиков.

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Все новости за 11.01.2018 г.»