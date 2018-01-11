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Школы Челябинской области будут принимать заявления на зачисление первоклассников через интернет
11.01.2018 г. 15:55
Фото с сайта devyatka.ru
Первый этап стартует не позднее 1 февраля и завершится 30 июня. В этот период будут принимать заявления на зачисление детей, проживающих на закрепленной за школой территорией. С 1 июля по 5 сентября родители смогут записывать детей в учреждения вне зависимости от места жительства.
Заявление можно подать через Единый портал госуслуг или систему "Образование Челябинской области". Затем родителям нужно будет предоставить школе необходимые документы. Это тоже можно сделать через интернет. До 17 января на портале доступна тестовая форма-тренажер подачи заявлений в первый класс, которая поможет родителям потренироваться перед стартом приемной кампании.
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