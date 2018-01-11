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Челябинское УФАС признало оскорбительной рекламу бара с надписью «Очень плохие училки»
11.01.2018 г. 15:52
Комиссия ведомства посчитала, что это выражение, использованное вместе с женским образом, порочит честь и достоинство учителей и преподавателей. Такую позицию разделили более 40% участников опроса, проведенного на сайте регионального управления ФАС.
Реклама была опубликована в сообществе бара в одной из социальных сетей накануне Дня учителя. Антимонопольщикам поступило заявление о том, что афиша содержит непристойный и оскорбительный образ. По итогам проверки ведомство выдало рекламодателю предписание о прекращении распространения плакатов в социальных сетях. В ближайшее время будет возбуждено административное дело. За повторное распространение рекламы предпринимателю грозит штраф от 4 до 20 тыс. рублей.
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