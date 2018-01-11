В Челябинской области на 40 копеек вырос тариф за капремонт

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С 1 января минимальный размер взноса изменился с семи рублей до семи рублей 40 копеек за квадратный метр, сообщает регоператор. В феврале собственники помещений в многоквартирных домах Челябинской области получат квитанции за январь с расчетом платежей уже на основе нового тарифа и с начисленной на задолженность пеней, если она сформировалась. По словам гендиректора регоператора капремонта Вадима Борисова, увеличение тарифа связано с растущими объемами работ, которые необходимо выполнить по программе капитального ремонта.

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