Цены на складскую недвижимость в Челябинске превысили московские

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Такая ситуация сложилась из-за того, что в столице в одно время построили слишком много объектов данного типа. Об этом сообщили челябинские эксперты сферы недвижимости. Также они считают, что складской сегмент в ближайшее время станет наиболее перспективным на рынке. По мнению директора агентства недвижимости «Дан-инвест» Валентина Корытного, идеальным местом для размещения логистических центров в Челябинске сегодня является Новоградский тракт.

«С развитием мобильных приложений, по всей видимости, не надо будет делать столько магазинов. Товары будут доставляться. Будущее за логистической недвижимостью, за складской недвижимостью. Нужны будут огромные склады для того, чтобы была линия выдачи. Конечно не надо развивать их столько, сколько есть сейчас. Мне кажется, что те земельные участки, которые расположены в стороне Новоградского тракта, они бы подходили под логистику просто идеально, так как там вся транспортная развязка со стороны въезда в Челябинск с объездной дороги. На мой взгляд, очень удобоваримая для крупногабаритного транспорта», — прокомментировал Валентин Корытный.

Директор компании "IBC Недвижимость" Станислав Ахмедзянов считает, что в городе существует проблема дефицита качественных складов. Несмотря на это, цены на данный вид недвижимости в Челябинске выше, чем в Москве.

«Челябинск по-прежнему испытывает дефицит качественных складов. Рынок свободных складских площадей также не велик. Более того скажу, что в регионах цены выше, чем в Москве. Если в Москве мы видим цены за эти склады 3-3,100-3,300 тыс. рублей за квадратный метр в год, то в Челябинске можно говорить о ценах 4,200-4,700», — рассказал Станислав Ахмедзянов.

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