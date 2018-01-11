К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске высадят миллион деревьев

Фото: Андрей Минченко / facebook.com

Работы начнутся весной 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по экологии и ресурсосбережению Андрей Минченко. В своем посте он подробно изложил перспективы для региона в случае проведения саммитов.

По данным эксперта, проект конгресс-холла на набережной будет готов в феврале, разрешение на строительство появится в марте-апреле, строительные работы начнутся незамедлительно. Стоимость объекта составит порядка 9 млрд рублей, финансирование пойдет преимущественно за счет частных инвестиций.

В конце января по результатам аукциона будет определен подрядчик на создание искусственного земельного участка на реке Миасс. Среди других важных работ по подготовке к саммитам Минченко отметил разработку проекта реконструкции аэропорта, программ благоустройства города (включая высадку миллиона деревьев).

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