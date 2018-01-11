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Челябинские школы не уходили на карантин
11.01.2018 г. 12:29
Фото с сайта kaluga24.tv
Информацию, которая сегодня, 11 января, появилась на информационных лентах Челябинска и даже вошла в топ-новостей «Яндекса», опровергли в администрации города. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за первую неделю января 2018 года заболеваемость гриппом и ОРВИ на Южном Урале на 68% ниже эпидпорога, в Челябинске — на 73%. На карантин не закрыта ни одна школа, более того, нет даже отдельных закрытых классов. Ни в одном из образовательных учреждений не проводятся карантинные мероприятия, заверили в городском комитете по делам образования.
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