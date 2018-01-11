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Эксперты порекомендовали расширить границы Челябинского городского бора
11.01.2018 г. 11:49
Фото с сайта www.карта74.рф
Региональное учреждение "Особо охраняемые природные территории" провело экологическое обследование объекта. По его итогам рекомендовано присоединить к городскому бору урочище Монахи, а также участки, расположенные вдоль реки Миасс от улицы Худякова до пруда Коммунар. Окончательное решение по расширению границ примет Законодательное собрание.
В начале XX века бор занимал 1920 га. За последние сто лет площадь объекта уменьшилась почти вдвое — до 1130 га. Расширение границ городского бора поможет сохранить и приумножить хвойный лес, а также уберечь территорию от застройки.
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