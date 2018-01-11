- -24 ... -26 C°
- -22 ... -24 C°
- 56.8734р. - 0.1729
- 67.8841р. - 0.3262
Строительство ВСМ до Пекина планируют начать с участка Челябинск - Екатеринбург
11.01.2018 г. 11:40
Ранее предполагалось, что процесс стартует с центральной части России. Как сообщает газета "Ведомости", заявка на ВСМ Москва – Казань в правительство пока не поступила. Зато поступила частная концессионная инициатива от властей Челябинской и Свердловской областей. Они предложили первым построить участок ВСМ от Екатеринбурга до столицы Южного Урала.
По информации издания, строительство ВСМ на участке Екатеринбург – Челябинск поддерживает минтранс. Заявка подкреплена намерениями группы ЧТПЗ, инвестгруппы «РВМ капитал» и другими компаниями вложить деньги. Стоимость работ - 360 млрд рублей. Половину инвесторы заплатят сами и возьмут в кредит, а другую хотят получить как капитальный грант из бюджета. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 км/ч и преодолевать расстояние между центрами Челябинска и Екатеринбурга за 1 час 10 минут (сейчас уходит 3,5 часа, автобусом – 5).
Как сообщается в телеграм-канале "Молнии Дубровского", появятся четыре промежуточных станции - в Снежинске, Сысерти и возле аэропортов обоих городов. Инфраструктура не только позволит организовать транзитное движение скоростных составов от Челябинска до Нижнего Тагила, Тюмени, но и запустить ночные высокоскоростные поезда. Так, всего за ночь можно будет добраться из Челябинска до Москвы.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 18.12.2017 г. Борис Дубровский рассказал о трендах в развитии Южного Урала по итогам пресс-конференции президента
- 23.11.2017 г. Челябинск с помощью ВСМ поможет Екатеринбургу принимать гостей ЭКСПО-2025
- 10.11.2017 г. После визита Путина и Назарбаева в Челябинск реализация проекта ВСМ получит дополнительные импульсы
- 18.10.2017 г. ЧТПЗ вложил 50 млн рублей в проект ВСМ Челябинск - Екатеринбург
- 21.09.2017 г. Экспертиза нашла ошибки в проекте ВСМ с отрезком «Челябинск-Екатеринбург»