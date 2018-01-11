Строительство ВСМ до Пекина планируют начать с участка Челябинск - Екатеринбург

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Ранее предполагалось, что процесс стартует с центральной части России. Как сообщает газета "Ведомости", заявка на ВСМ Москва – Казань в правительство пока не поступила. Зато поступила частная концессионная инициатива от властей Челябинской и Свердловской областей. Они предложили первым построить участок ВСМ от Екатеринбурга до столицы Южного Урала.

По информации издания, строительство ВСМ на участке Екатеринбург – Челябинск поддерживает минтранс. Заявка подкреплена намерениями группы ЧТПЗ, инвестгруппы «РВМ капитал» и другими компаниями вложить деньги. Стоимость работ - 360 млрд рублей. Половину инвесторы заплатят сами и возьмут в кредит, а другую хотят получить как капитальный грант из бюджета. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 км/ч и преодолевать расстояние между центрами Челябинска и Екатеринбурга за 1 час 10 минут (сейчас уходит 3,5 часа, автобусом – 5).

Как сообщается в телеграм-канале "Молнии Дубровского", появятся четыре промежуточных станции - в Снежинске, Сысерти и возле аэропортов обоих городов. Инфраструктура не только позволит организовать транзитное движение скоростных составов от Челябинска до Нижнего Тагила, Тюмени, но и запустить ночные высокоскоростные поезда. Так, всего за ночь можно будет добраться из Челябинска до Москвы.

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Все новости за 11.01.2018 г.»