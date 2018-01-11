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На Южном Урале начали продавать билеты на магнитогорские матчи юниорского чемпионата мира по хоккею
11.01.2018 г. 11:44
Их стоимость варьируется от 100 до 1000 рублей в зависимости от времени, сектора и игры. В Магнитогорске состоятся матчи между сборными США, Швеции, Канады, Швейцарии и Белоруссии. Ранее в продажу поступили абонементы. В состав каждого пакета входят билеты на четыре встречи. Самый дешевый абонемент стоит 440 рублей.
Матчи юниорского чемпионата пройдут в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Билеты и абонементы можно приобрести на сайтах турнира, а также на сайтах kassy.ru и kassir.ru. Продажи организованы и на сайтах хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург», в кассах ледовых арен и в городских зрелищных кассах, сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.
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