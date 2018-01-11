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В Челябинской области задержали сотрудника МЧС, за взятку выдавшего разрешение на управление яхтой
11.01.2018 г. 10:53
Фото с сайта 74.мвд.рф
Начальник миасского центра инспекции по маломерным судам незаконно оформил и передал документы человеку, который не проходил обучения и не сдавал квалификационные экзамены. Возбуждены уголовные дела по статьям о получении взятки и служебном подлоге.
Сотруднику МЧС грозит до восьми лет лишения свободы. Задержанного отправили в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
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