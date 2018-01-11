В Челябинской области задержали сотрудника МЧС, за взятку выдавшего разрешение на управление яхтой

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Начальник миасского центра инспекции по маломерным судам незаконно оформил и передал документы человеку, который не проходил обучения и не сдавал квалификационные экзамены. Возбуждены уголовные дела по статьям о получении взятки и служебном подлоге.

Сотруднику МЧС грозит до восьми лет лишения свободы. Задержанного отправили в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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