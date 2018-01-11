Безработному челябинцу отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты

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Заседание Центризбиркома прошло в среду, 10 января. Как сообщается на официальном сайте ЦИК, отказ связан с невыполнением предусмотренных законом требований и отсутствием необходимых документов.

46-летний представитель общероссийского общественного движения «Социальная справедливость России» Виктор Черепнин подал документы в Центризбирком 7 января. Ранее ЦИК отказал в регистрации челябинскому бизнесмену Андрею Яцуну. Причиной также были названы отсутствие ряда документов и невыполнение требований закона.

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